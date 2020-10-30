Правоохоронці Тернопільщини готуються до проведення акції “16 днів проти насильства»

Міжнародна кампанія «16 днів проти насильства» триватиме на Тернопільщині. Стартує вона 25 листопада в Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок.

Офіційно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році, але відзначатися він почав із 1981 року в пам’ять про трагічну загибель трьох сестер.

До Всеукраїнської акції долучатимуться і працівники Національної поліції краю. З метою належної підготовки до участі в запланованих заходах, органи місцевого самоврядування та правоохоронці обговорили основні важливі моменти.

Серед іншого, проведення акції з дотриманням карантинних обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

- Дати початку та завершення Кампанії вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини, – розповів інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович.

Впродовж шістнадцяти днів в Україні відзначатимуть Міжнародний день боротьби зі СНІДом, з рабством, Міжнародний день інвалідів та волонтера, а також річниця інциденту в Монреалі, міжнародний день боротьби з корупцією та Міжнародний день прав людини. Символами акції “16 днів без насильства” є стрічки трьох кольорів – синього, білого та червоного.