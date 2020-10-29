22-річну жительку Підволочиського району місцеві поліцейські підозрюють у серійному шахрайстві

Молода жінка через соціальні мережі пропонувала на продаж одяг, проте жоден з покупців так і не дочекався товару. Поліцейські підозрюють, що лиходійка причетна щонайменше до двох десятків шахрайських заволодінь чужими грошима.

Як повідомив заступник начальника Підволочиського відділу поліції Тарас Стець, до співробітників кіберполіції звернулися жителька Тернопільського району та мешканка Закарпаття із заявами про те, що стали жертвами шахрайки. В ході оперативних заходів було встановлено, зловмисниця, яка пропонувала товар у соцмережах та не відправляла його покупцям, – жителька Підволочиського району. Тоді до справи взялися місцеві правоохоронці.

-На даний час вдалося встановити причетність 22-річноі жительки села Старий Скалат до трьох фактів шахрайств,- розповів Тарас Стець. – Проте підозрюємо, що жінка причетна щонайменше до двох десятків аналогічних злочинів – про це свідчать поступлення коштів на картку, яку вказувала в оголошеннях зловмисниця. Доступ до банківського рахунку ми отримали згідно ухвали суду.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють потерпілих від шахрайських дій зловмисниці. Вирішується питання про оголошення їй підозри за частиною 2 статті 190 ККУ.