Шини не придбав, а шахрая збагатив

Не прислухаються краяни до численних застережень, бо ж продовжують мало не щодня потерпати від інтернет-шахрайств.

На сайті продаж тернополянин купував шини до авто. Привабила ціна на хороший товар – і ось покупець вже переводить 10 тисяч гривень на рахунок невідомого продавця. На цьому торги закінчилися – новеньких, дорогих шин потерпілий так не отримав, а оголошення зникло з сайту.

Вкотре нагадуємо – торгуйте та купуйте в інтернеті безпечно. Не довіряйте незнайомцям свої рахунки, не поспішайте перераховувати кошти, купуйте та продавайте наложеною платіжкою, а при зустрічі краще одразу отримати готівку за товар, або ж одразу перевірити чи зараховані гроші на картку. Не довіряйте смс повідомленням!