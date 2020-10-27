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Шини не придбав, а шахрая збагатив

Категорія: Кримінал

Automotive conceptНе прислухаються краяни до численних застережень, бо ж продовжують мало не щодня потерпати від інтернет-шахрайств.

На сайті продаж тернополянин купував шини до авто. Привабила ціна на хороший товар  – і ось покупець вже переводить 10 тисяч гривень на рахунок невідомого продавця. На цьому торги закінчилися – новеньких, дорогих шин  потерпілий так не отримав, а оголошення зникло з сайту.

Вкотре нагадуємо – торгуйте та купуйте в інтернеті безпечно. Не довіряйте незнайомцям свої рахунки, не поспішайте перераховувати кошти, купуйте та продавайте наложеною платіжкою, а при зустрічі краще одразу отримати готівку за товар, або ж одразу перевірити чи зараховані гроші на картку. Не довіряйте смс повідомленням!

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