У серпні поліцейські виявили 215 нетверезих водіїв

Минулого місяця співробітники поліції оформили більше 4500 адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами.

У серпні на дорогах Тернопільщини трапилася 201 дорожньо-транспортна пригода. З них 54 – з потерпілими, в яких 4 людини загинули та 65 отримали травми.

Серед причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Чотирнадцять аварій трапилося за участю пішоходів та чотири за участі велосипедистів, внаслідок цих ДТП троє людей загинуло та 9 травмовано.

Тридцять п’ять аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті травми різного ступеня важкості отримали шестеро осіб. Також поліцейські склали 215 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Нагадаємо, за вчинення відповідного правопорушення залишається адміністративна відповідальність (ст. 130 КУпАП), за яку передбачено позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – доведеться сплатити суму вдвічі більшу.