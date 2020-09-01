За добу поліцейські склали 29 адмінпротоколів за порушення правил карантину

З 31 серпня в Україні встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Населені пункти Тернопільщини потрапили до червоної, помаранчевої та жовтої зон. За тим, аби жителі краю дотримувалися встановлених обмежень, продовжують посилено стежити працівники поліції.

У червоній зоні епідемічної небезпеки опинилися міста Бережани та Чортків, а також Бережанський район. До помаранчевої зони потрапили Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони. Жовтий рівень небезпеки визначено у Борщівському, Зборівському, Підволочиському, Підгаєцькому та Шумському районах.

У кожному районі області працюють поліцейські рейдові групи, які перевіряють виконання карантинних обмежень.

- Ситуація в області залишається складною, у зеленій зоні лише Кременецький район, – зазначає заступник начальника ГУНП в області Михайло Білецький. – Ми посилили превентивні заходи, проводимо профілактичну та роз’яснювальну роботу з громадянами щодо важливості дотримання тимчасових обмежень відповідно до встановлених рівнів епіднебезпеки.

За минулу добу правоохоронці склали 29 протоколів за ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Серед найтиповіших порушень: торгівля без засобів індивідуального захисту, перевезення пасажирів понад норму.

Відпрацювання поліцейські проводитимуть щоденно.