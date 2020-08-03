Працівники поліції проводять заходи превентивної діяльності щодо забезпечення нових норм адаптивного карантину

3 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину. Зокрема, міста і райони розподілено на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації – зелену, червону, помаранчеву і жовту. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в п’ятницю, 31 липня.

В червоній зоні, у яку потрапив обласний центр Тернопіль, вводяться додаткові обмеження – заборонена робота громадського транспорту, закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. До помаранчевої зони потрапили райцентр Бережани та увесь Бучацький район. Там заборонена діяльність спортзалів, хостелів, туристичних баз, дитячих таборів, розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації в лікарнях а також діють обмеження для масових заходів: одна людина на 20 кв. м. та не більш як 100 осіб.

У жовту зону потрапили Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони. Тут діє заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку.

Як розповів заступник начальника Управління превентивної діяльності Василь Дідух, працівники поліції проводять заходи превентивної діяльності: спілкуються з суб’єктами господарювання щодо забезпечення дотримання встановлених обмежень.

Нагадаємо, санкція статті 44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм – передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліцейські закликають громадян дотримуватися обмежувальних умов адаптивного карантину.