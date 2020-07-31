В Тернополі діють «кнопки» тривожного сповіщення «Терміновий виклик поліції»

Задля безпеки громадян не тільки вдома, а й у місцях великого скупчення людей, з метою профілактики вуличних злодіїв поліція охорони встановлює кнопки «Термінового виклику поліції».

Цілодобовий зв’язок об’єкту з оператором, а також з нарядом реагування Управління поліції охорони в Тернопільській області – є основним принципом роботи тривожної кнопки.

Натиснувши на кнопку, сигнал одразу надходить на пульт централізованого спостереження й передається наряду поліції охорони, який за лічені хвилини прибуває на місце виклику та затримує правопорушника.

Тривожні кнопки встановлюються в місцях великого скупчення людей: в супермаркетах, ресторанах, розважальних закладах. До речі, такі кнопки – це не завжди в буквальному розумінні «кнопки». Це може бути стандартна кнопка, вмонтована у підлогу, дно столу чи стіну, в залежності від специфіки роботи закладу. Також це може бути і звичайний на вигляд брелок, який і є цією кнопкою швидкого реагування.

На території Тернопільської області вже встановлено 337 тривожних кнопок, з них 227 – кнопок встановлені на об’єктах торгівлі, 48 – у розважальних закладах, 48 – на підприємствах та установах, 14 – інші об’єкти.

У місцях масового перебування людей розміщені наклейки синього кольору з написом “Терміновий виклик поліції”, які є гарантом, що саме в цьому громадському місці можна негайно викликати наряд поліції охорони за допомогою системи тривожної сигналізації.

Ставши свідком чи потерпілим внаслідок вчинення правопорушення – просто натисніть кнопку й вам одразу на допомогу приїде наряд реагування Управління.

Ваша безпека – професійний обов’язок поліції охорони!