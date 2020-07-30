Безпека та дотримання карантинних заходів під час випускного

31 липня у Тернополі відбудеться святкування випускного. За дотриманням безпеки та порядку а також карантинних заходів стежитимуть поліцейські.

Зі слів заступника начальника Тернопільського відділу поліції Івана Рибчака, правоохоронці супроводжуватимуть ходу випускників до міського стадіону і нагадують про те, що всі зобов’язані бути у захисних масках і дотримуватися дистанції: відстань між випускниками однієї школи – не менше півтора метри, між школами – шість метрів. На стадіоні вчорашні школярі не можуть сидіти поруч, лише через одне сидіння.

-Також хочу закликати утриматися від походу на цю подію людей старших 60-ти років, дітей та осіб з групи ризику через хронічні захворювання, – каже Іван Рибчак.

У вечірній час посилені патрулі нестимуть службу в паркових зонах, на набережній Тернопільського ставу та поблизу ресторанів.

-Хочу нагадати, що робота закладів громадського харчування заборонена після 23 години, а на одному святкуванні не може перебувати більше 10 осіб. Також щодо закладів громадського харчування встановлено постановою ГДСЛ № 32 від 02.06.2020 і ряд інших обмежень. Ми ретельно стежитимемо за дотримання порядку та безпеки, а також особливу увагу звертатимемо на дотримання карантинних заходів,- каже Іван Рибчак. – Документуючи порушення, найперше намагатимемося їх припинити, якщо ж будуть злісні порушники, не виключено, що відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Тому закликаю дотримуватися вимог закону, бути взаємно ввічливими та поважати один одного.