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Шахрай представився кіберполіцейським і видурив у тернополянки майже 100 тисяч гривень

Категорія: Кримінал

До Тернопільського відділу поліції з заявою про шахрайство звернулася мешканка обласного центру. Заявниця розповіла, що їй зателефонував невідомий, який назвався працівником кіберполіції і порадив заблокувати банківську картку для захисту від інтернет-шахраїв.

Псевдополіцейський запропонував жінці перевести гроші на різні рахунки. Чоловік у своїй розмові був наскільки впевнений і переконливий, що заявниця виконала всі дії, які вимагав додзвонювач. Після чого, з банківської картки жінки зникли всі гроші.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають всіх можливих заходів, щоб викрити зловмисника.

Вкотре застерігаємо не виконувати вказівок незнайомців щодо здійснення будь-яких банківських операцій телефоном. Працівники кіберполіції як і працівники банківських установ не телефонують з приводу захисту банківських рахунків, не пропонують змінити паролі чи перевести гроші на інші рахунки, не будуть просити вас надати інформацію про вашу картку.  Проявляйте пильність, не виконуйте вказівки невідомих!

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