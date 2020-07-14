У червні поліцейські склали понад 200 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Минулого місяця співробітники поліції оформили більше чотирьох з половиною тисяч адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами.

У червні на дорогах Тернопільщини трапилося 206 дорожньо-транспортних пригод. З них 38 – з потерпілими, в яких 9 людей загинули та 43 отримали травми. Тридцять чотири аварії вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод одна людина загинула, четверо – зазнали травм. Шість аварій трапилося за участю пішоходів та чотири за участі велосипедистів, на щастя, усі без смертельних наслідків.

Серед причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Поліцейські виявили 202 особи, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за нетверезе водіння була впроваджена в Україні 1 липня 2020 року. Та діяла два дні. 3 липня 2020 року було опубліковано Закон України № 720-IX, яким скасували кримінальну відповідальність за водіння авто у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Таким чином уже не діє відповідальність водія за ст. 286-1 Кримінального кодексу.

За вчинення відповідного правопорушення залишається адміністративна відповідальність (ст. 130 КУпАП), за яку передбачено позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – доведеться сплатити суму вдвічі більшу.