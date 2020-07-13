Три автопригоди з потерпілими трапилося на Тернопільщині 11 липня

Троє потерпілих, двоє з яких потрапили до реанімації, – наслідки трьох дорожньо-транспортних пригод. Серед потерпілих – один неповнолітній.

Одинадцятого липня близько дев’ятої ранку у Ланівцях не розминулися автомобіль з мотоциклом Musstang MT 100.

За попередньою інформацією,водій автомобіля Daewoo Sens, здійснюючи поворот ліворуч, не пропустив мотоцикліста. В результаті порушення правил дорожнього руху транспортні засоби зіткнулися, а після цього водій двоколісника злетів в кювет.

Останнього з політравмою, переломом кісток черепа та плечової кістки, забоями внутрішніх органів та множинними саднами госпіталізували в реанімаційне відділення.

Ще одна автопригода трапилася того ж дня о 13:20 в Зборівському районі. На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська зіткнулися ВАЗ 21121 та скутер.

Водій мототранспорту – шістнадцятирічний житель району. Неповнолітній виїжджав з автозаправної станції і не переконався в безпечному русі, не надав переваги автомобілю та врізався в нього.

В результаті удару юнака з переломами ноги та іншими травмами доправили до лікарні.

Виїзд на зустрічну смугу під час повороту ліворуч стало причиною автопригоди в Тернополі. На вулиці Будного зіткнулися автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT та HONDA CIVIC. У водія автомобіля HONDA медики констатували закриту травму шийного відділу хребта, грудної клітки та живота. Двадцятичотирирічного чоловіка бригада швидкої доправила в реанімацію.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.