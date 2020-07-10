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Вирощуванням коноплі на даху дев’ятиповерхівки займався тернополянин

Категорія: Кримінал

Із санкціонованим обшуком в квартиру жителя обласного центру прийшли правоохоронці Тернополя. Чоловіка підозрювали в переховуванні зловмисника, причетного до зґвалтування, а також викрадення та підпалу автомобіля.

Саме під час обшуку працівники поліції виявили і розшукуваного, і невеличке городництво на даху багатоповерхівки.

Слідчі виявили та вилучили дванадцять рослин, схожих на коноплю, висаджених в полімерні банки. В помешканні тернополянина знайшли і пістолет із маркуванням EKOL BOTAN CAL. Бойова зброя чи ні – визначать фахівці.

І рослини, і пістолет правоохоронці передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За незаконне зберігання заборонених предметів тернополянин відповідатиме у суді згідно статей 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

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