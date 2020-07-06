Поліцейські застерігають: не залишайте цінні речі в автівках

Два випадки крадіжок майна з салонів транспортних засобів задокументували за вихідні правоохоронці області. У Тернополі з автомобіля місцевого жителя викрали мобільний телефон, а у Тернопільському районі автовласник втратив гаманець з понад двома тисячами гривень.

Один із потерпілих, 33-річний тернополянин, приїхавши до аптеки, забув зачинити вікно в автомобілі. В результаті з салону викрали мобільний телефон, прикріплений до передньої панелі.

Збитки водій оцінив у понад 5 тисяч гривень. Схожа ситуація трапилася з жителем Тернопільського району. З його незачиненої автіки, яку він залишив поблизу свого господарства, викрали гаманець.

Поліцейські вживають заходів щодо розкриття злочинів, а також застерігають автовласників від подібних крадіжок. Не залишайте в салонах гаманці, сумки, телефони, документи. Виходячи з машини навіть ненадовго, не забувайте зачиняти вікна, двері, а усі цінні речі забирайте з собою. Паркуйтеся на стоянках з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж.

В разі виявлення крадіжки, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.