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Поліцейські застерігають: не залишайте цінні речі в автівках

Категорія: Кримінал

AVTOДва випадки крадіжок майна з салонів транспортних засобів  задокументували за вихідні правоохоронці області. У Тернополі з автомобіля місцевого жителя викрали мобільний телефон, а у Тернопільському районі автовласник втратив гаманець з понад двома  тисячами гривень.

Один із потерпілих,  33-річний тернополянин, приїхавши до аптеки, забув зачинити вікно в автомобілі. В результаті з салону викрали мобільний телефон, прикріплений до передньої панелі.

Збитки водій оцінив у понад 5 тисяч гривень. Схожа ситуація трапилася з жителем Тернопільського району. З його незачиненої автіки, яку він залишив поблизу свого господарства, викрали гаманець.

Поліцейські вживають заходів щодо розкриття злочинів, а також застерігають автовласників від подібних крадіжок. Не залишайте в салонах гаманці, сумки, телефони, документи. Виходячи з машини навіть ненадовго, не забувайте зачиняти вікна, двері, а усі цінні речі забирайте з собою. Паркуйтеся на стоянках з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж.

В разі виявлення крадіжки, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.

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