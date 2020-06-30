Нещасний випадок на Бережанщині забрав життя молодого чоловіка

Тридцятивосьмирічний чоловік помер на сусідньому подвір’ї родича. 29 червня житель одного із сіл Бережанського району косив траву. На землі біля сусідської хати лежали обірвані старі кабелі, які йшли від електроопори. За попередньою інформацією, їх РЕМ свого часу відключив від мережі. Про це знав і потерпілий.

Проте коли він їх хотів забрати з землі, чоловіка вдарило струмом. На шум збіглися сусіди, але врятувати жителя Бережанщини не вдалося. Через тіло потерпілого пройшов струм в 220 Вольт. Він помер ще до приїзду швидкої.

Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ. Причина смерті – ураження електричним струмом.

Правоохоронці встановлюють, чому замкнули дроти, які мали бути відімкнуті від системи. Триває слідство.