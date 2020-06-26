Очевидців автопригоди на об’їзній Тернополя розшукують правоохоронці

Водіїв транспортних засобів, які 25 червня близько 10:40 проїжджали автодорогою Р-41 “Обхід м.Тернополя”, і мають в салонах авто відеореєстратори, правоохоронці просять відгукнутися.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту встановлюють причину автопригоди неподалік села Великий Глибочок.

Водій вантажного автомобіля, керуючи автопоїздом у складі сідлового тягача VOLVO FH, не впорався з керуванням. В результаті цього транспорт перекинувся і з’їхав у кювет.

Кермувальник від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої.

У соцмережах з’явилася інформація про ймовірних очевидців даної автопригоди. Правоохоронці просять відгукнутися усіх, хто щось бачив або відзняв на реєстратор.

Повідомити інформацію можна на лінію “102″ або (067) 935-49-11.