На Тернопільщині працівниця пошти привласнювала чуже майно

Збитків майже на 30 тисяч гривень завдала клієнтам поштового відділення тридцятирічна жителька Збаразького району. Жінка впродовж тривалого часу привласнювала чуже. Викрили її працівники карного розшуку Тернополя.

Із заявами про пошкоджені поштові відправлення до адміністрації пошти почали звертатися невдоволені клієнти. Люди замовляли товар через мережу інтернет. Проте при отриманні замовлення посилки були порожніми. Щезали, як правило, мобільні телефони. Усі потерпілі – жителі Тернопільської області.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до зникнення телефонів причетна одна з працівників установи. Жінка працювала в цеху оброблення пошти. Коли по накладній бачила, що в коробці мобільні телефони, непомітно витягала їх, а саму посилку заклеювала.

Наразі слідчі довели причетність підозрюваної до п’яти фактів незаконного привласнення чужого майна. У скоєному вона зізналася. Один телефон здала до ломбарду, а інших чотири добровільно видала працівникам поліції.

Збаражчанці інкримінують частину 1 та 3 статті 191 ККУ. Триває слідство. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.