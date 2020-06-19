Оперативники Тернополя встановили особу чоловіка, який обікрав церкву

Про злочин в чергову частину поліції повідомив настоятель православної церкви України. Священнослужитель розповів, що в період з 14 по 16 червня в приміщення храму, що на вулиці Карпенка у Тернополі, проникли невідомі.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гатанюка, на місце злочину одразу виїхали експерти. При попередньому огляді стало відомо, що до церкви невідомий проник вночі, пошкодивши металопластикове вікно.

Зловмисник вкрав гроші зі скриньки для пожертв, радіоприймач та кілька літрів вина. Загальна сума збитків – близько двох тисяч гривень.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку вийшли на слід підозрюваного.

Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель Теребовлянського району, 1994 року народження. У скоєному чоловік зізнався. Йому інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ. Триває слідство.