Житель Підгаєччини, що завдав тяжких тілесних ушкоджень двом хлопцям, перебуватиме під вартою

У нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень двом хлопцям, віком 17 та 22 років, співробітники поліції підозрюють 22-річного жителя Підгаєччини.

Події відбувалися у селі Гнильче Підгаєцького району вночі 25 травня. Між потерпілими та підозрюваним виник конфлікт. Одна із версій – через дівчину.

До співробітників районного відділення поліції надійшло повідомленням від місцевої жительки про побиття її 22-річного сина та його неповнолітнього товариша.

Хлопців з тілесними ушкодженнями спочатку шпиталізували до районної лікарні. Проте наступного дня через погіршення стану здоров’я транспортували до медзакладу в Тернополі. У потерпілих діагностували тяжкі травми голови.

Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи, встановили свідків та очевидців інциденту. У заподіянні травм поліцейські підозрюють 22-річного жителя Підгаєччини.

В ході досудового розслідування з’ясувалося, що тієї ночі зловмисник разом з компанією приїхав нібито з’ясовувати відносини до села, де мешкають потерпілі. В ході сварки він схопив дерев’яну палицю та почав наносити нею удари хлопцям. Найбільше дісталося неповнолітньому.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження. За вчинене йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.