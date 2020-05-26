Раніше судимого тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні трьох майнових злочинів

Суд обрав 47-річному тернополянину запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Працівники поліції продовжують перевіряти чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів на території області.

Підозрюваний не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за серію крадіжок.

На даний час він став фігурантом нових кримінальних проваджень. Слідчі Тернопільського відділу поліції оголосили тернополянину підозру за ч. 2 та 3 статті 185 ККУ (крадіжка) та частиною 1 статті 162 ККУ (порушення недоторканності житла). Він обікрав квартиру, офісне приміщення та проник до торгового закладу.

Зловмисника викрили оперативники карного розшуку після вчинення ним крадіжки з офісу. Тернополянин проник до приміщення вночі, пошкодивши серцевину замка вхідних дверей. Звідти виніс ноутбук та гроші.

В ході досудового розслідування поліцейські також довели причетність чоловіка до крадіжки з квартири, яку він орендував, та до проникнення в магазин. Щоправда звідти він не встиг нічого винести через спрацювання сигналізації.

Розслідування триває.