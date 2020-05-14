Теребовлянські поліцейські викрили жительку райцентру у вчиненні шахрайських дій

Співробітники Теребовлянського відділу поліції підозрюють 26-річну жительку райцентру у вчиненні шахрайства. Жінка шляхом обману оформила кредит на свою знайому та заволоділа її коштами.

Як встановили правоохоронці, підозрювана без відома свої знайомої, з якою разом проживала, оформила онлайн кредит на неї. Для цього скористалася її мобільним телефоном та документами. Коли кредитні кошти надійшли на картку потерпілої, зловмисниця сказала, що гроші перекинув їй родич та попросила їх зняти. Таким чином 5 тисяч гривень опинилися в її кишені.

Потерпіла дізналася про аферу лише після того, як їй почала надходити смс повідомлення про вимогу сплатити заборгованість за кредитним договором. За допомогою дівчина звернулася до працівників районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили всі обставини та за фактом шахрайських дій відкрили кримінальне провадження. Триває розслідування.