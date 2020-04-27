Поїздка до батьків ледь не обернулася втратою авто. Запобігли поліцейські

Правоохоронці Лановецького відділення поліції оперативно розшукали крадія транспортного засобу та повернули авто власниці.

До поліцейських із заявою про угон автомобіля звернулася жителька Тернополя. Жінка розповіла, що приїхала в село Бережанка до батьків, де і сталася неприємність – сусід проник через огорожу та викрав її авто.

Оперативники встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 53-річний житель Бережанки. На момент вчинення злочину лиходій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Крадене авто правоохоронці вилучили та повернули власниці. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.