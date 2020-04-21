“Гаряча лінія” із першим заступником начальника Управління Іваном Чубатим

У п’ятницю, 24 квітня, відбудеться особистий прийом дзвінків за номером телефону 27-13-89 першим заступником начальника Управління міграційної служби Тернопільської області Іваном Богдановичем Чубатим.
Отож, у кого є запитання щодо роботи служби під час карантинних заходів, телефонуйте!
Також на час карантину звернутися до Управління ДМС України в Тернопільській області ви можете наступними способами:
- поштою (на адресу Управління ДМС України в Тернопільській області: бул. Шевченка, 10, м.Тернопіль, 46001);
- електронною поштою: te@dmsu.gov.ua;
- через офіційну Facebook-сторінку УДМС України: https://www.facebook.com/udmstp/
Управління ДМС України в Тернопільській області