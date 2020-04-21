“Гаряча лінія” із першим заступником начальника Управління Іваном Чубатим

У п’ятницю, 24 квітня, відбудеться особистий прийом дзвінків за номером телефону 27-13-89 першим заступником начальника Управління міграційної служби Тернопільської області Іваном Богдановичем Чубатим.

Отож, у кого є запитання щодо роботи служби під час карантинних заходів, телефонуйте!

Також на час карантину звернутися до Управління ДМС України в Тернопільській області ви можете наступними способами:

- поштою (на адресу Управління ДМС України в Тернопільській області: бул. Шевченка, 10, м.Тернопіль, 46001);

- електронною поштою: te@dmsu.gov.ua;

- через офіційну Facebook-сторінку УДМС України: https://www.facebook.com/udmstp/

Управління ДМС України в Тернопільській області