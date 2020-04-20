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Правоохоронці Тернополя піймали паліїв сміттєвих контейнерів

Категорія: Кримінал

55939949_265168834427920_7524224034720972800_n-800x588В ніч з 19 на 20 квітня у Тернополі невідомі особи підпалили смітники. Про факти підпалу в різних дворах будинків Східного масиву на лінію “102″ інформація надійшла з пожежної служби. Горіли сміттєві контейнери у чотирьох місцях.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гатанюка, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, а на пошуки “жартівників” були скеровані екіпажі патрульної поліції та наряди групи реагування патрульної поліції обласного центру.

У ході злагодженого спільного відпрацювання території, правоохоронці піймали підозрюваних. Ними виявилися двоє мешканців обласного центру – сімнадцяти та вісімнадцяти років.

Старший з паліїв уже притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство. Рік тому юнак потрапив в поле зору правоохоронців за аналогічний злочин – за підпалювання смітників.

Хлопців піймали. Вони у скоєному зізналися і кажуть, що палили смітники, аби порозважатися. За такі нічні жарти, каже Сергій Гатанюк, хлопці постануть перед судом. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 296 ККУ – хуліганство.

Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Хлопців перевіряють на причетність до нещодавних підпалів, які трапилися на території міста та Тернопільського району. Триває слідство.

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