Повіривши псевдопрацівникам банків, кременчанка та житель Тернопільського району втратили чималі кошти

Обом потерпілим зателефонували невідомі особи, представилися співробітниками служби безпеки банківських установ, і, запевнивши клієнтів, що їхні картки заблоковані, запропонували свої послуги. Аби здійснити розблокування, вимагали назвати дані банківських карток та паролі, що надходили на мобільні потерпілих.

Після «відвертих» розмов з псевдопрацівниками фінустанов житель Тернопільського району втратив 27 тисяч, а кременчанка понад чотири тисячі гривень.

Поліцейські здійснюють перевірку даних фактів, а жителів краю застерігають від подібного шахрайства. Насамперед, не варто вестися на різного роду послуги, що їх вам пропонують у телефонному режимі, не розповідайте незнайомцям свої особисті дані, чи дані ваших банківських документів.

Пам’ятайте, співробітники банку ніколи самі не телефонують до клієнтів, тим більше з пропозиціями розблокувати картку. Будьте пильні, безпека ваших фінансів залежить тільки від вас.