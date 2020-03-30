Оперативники міськвідділу поліції розшукали зловмисника, котрий привласнив чужий смартфон

35-річному жителю Копичинців Гусятинського району поліцейські інкримінують шахрайство.

До правоохоронців із заявою звернувся житель обласного центру й повідомив про те, що віддав свій мобільний чоловікові, якого звати Ігор (більше відомостей про особу в потерпілого не було), той пообіцяв принести гроші через чотири дні, але пропав.

Поліцейські встановили, що тернополянин мав намір продати свій смартфон, а покупець попросив відтермінувати оплату, натомість пообіцявши вищу ціну. Так і дійшли згоди.

Проте у домовлений час власник дорогого смартфона грошей не отримав, де шукати того, хто його обдурив, – не знав, тож звернувся до правоохоронців.

Оперативники Тернопільського відділу поліції встановили, що до шахрайських дій причетний 35-річний житель Гусятинщини. Довірливому продавцеві зловмисник не збирався повертати ні грошей, ні смартфона, адже давно перепродав чужу річ.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зловмисникові оголошено підозру за частиною 1 статті 190 ККУ.