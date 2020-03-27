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Чортківські поліцейські розкрили крадіжку з будинку

Категорія: Кримінал

kradigkaПричетним до злочину виявився знайомий потерпілого.

Зловмисник викрав ключі від будинку та за час відсутності господаря проник до помешкання.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Чортківського відділу поліції від 39-річного жителя райцентру. З будинку чоловіка вночі викрали гроші, мобільний телефон та інше майно. Збитки потерпілий оцінив майже у 20 тисяч гривень.

Виїхавши на виклик, правоохоронці оглянули місце скоєння злочину та провели першочергові слідчі дії.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 23-річний житель Чорткова.

Він виявився знайомим потерпілого. З’ясувалося, напередодні зловмисник гостював у нього, скориставшись моментом, викрав ключі від вхідних дверей.

Частину краденого майна чортківчанин здав до ломбарду.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Дії чортківчанина слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

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