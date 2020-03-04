Тернопільського школярика привітав генерал поліції

Незабутнім, неймовірно цікавим та насичений новими враженнями минув день народження для першокласника Юрка Олійника. Хлопчик та його друзі побували в Головному управлінні Нацполіції краю, відчули себе справжніми поліцейськими, та спілкувалися з генералом поліції.

Маленький Юрко навчається в Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі повного дня з поглибленим вивченням основ економіки і вже мріє про професію поліцейського. Саме тому, батьки вирішили влаштувати сину сюрприз та показати роботу правоохоронців в деталях.

Ініціативу з радістю підтримали працівники тернопільської поліції. Керівник відділу ювенальної превенції Петро Тихович зустрів маленьких гостей на порозі управління та розпочав цікаву екскурсію. Юрко та троє його друзів побували в відомчому музеї, посиділи за кермом службового авто, вмикали сирени і проблискові маячки, побачили тир, де тренуються у вправній стрільбі правоохоронці. Активно та весело провели час школярики у поліцейському спортзалі: там діткам влаштували змагання з армреслінгу.

Екскурсія завершилася в кабінеті начальника Нацполіції краю Олександра Богомола. Він привітав іменинника та вручив подарунки.

Діти з захопленням і наперебій ділилися враженнями від побаченого в стінах поліції. Вже не тільки Юра, а й усі його друзі - Сашко Степан і Злата запевнили, що як виростуть, обов’язково стануть сильними поліцейськими й зможуть захистити усіх.