За податковою знижкою найчастіше звертаються ті, хто оплачував навчання

З початку деклараційної кампанії 2020 року правом на податкову знижку скористалися 429 жителів Тернопільщини. За цей час вони задекларували 11,4 млн грн витрат. Порівняно з відповідним періодом минулого року задекларована сума зросла на 3 млн гривень.

Більшість із них, а це 384 краяни подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб, бо були сплачені страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, виявили бажання 37 осіб.

Правом на податкову знижку у зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами скористалися 6 декларантів. Подали декларації для повернення податку на доходи фізичних осіб жителі Тернопілля, які понесли витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, пожертвування та сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла.

За наслідками перерахунків краянам повернуть 2,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Сектор комунікацій

Головного управління ДПС у Тернопільській області