На Тернопільщині завершуються оперативно-профілактичні заходи щодо протидії незаконному обігу зброї

Дев’ять гранат, дві гвинтівки, патрони, більше кілограма пороху, карабін та пістолет – усе це вилучили оперативники Тернопільщини під час проведення на території області оперативно-профілактичних заходів з вилучення зброї та вибухівки під умовною назвою “Зброя”.

Дані заходи проводилися з метою стабілізації криміногенної ситуації на території нашого краю.

Завдання операції – виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, розкриття злочинів, скоєних з використанням зброї, припинення діяльності організованих груп та злочинних організацій.

Впродовж місяця працівники поліції обстежували містечка та села, аби мінімізувати обіг небезпечних предметів серед місцевих жителів.

Тридцять вісім бойових патронів калібру 5Х45 виявили та вилучили оперативники в мешканця Козівського району. Боєприпаси чоловік зберігав на горищі за місцем проживання. Знайдені предмети у нього вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт внесли в ЄРДР відповідно до статті 263 частина 1 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За такою ж статтею Кримінального кодексу України відповідатиме і житель Тернополя, який незаконно зберігав гранату РГД-5 та запал до ручних гранат.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження небезпечних предметів на територію Тернопільської області та нагадують, що особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.