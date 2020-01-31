Житель Тернополя придбав автомобіль-двійник

Про те, що автомобіль може бути двійником власник дізнався лише після того, як його документи перевірили працівники екіпажу управління патрульної поліції. Чоловік зупинився у забороненому місці, до нього підійшли патрульні і, перевіряючи документи стало відомо, що номер кузова та свідоцтво в реєстрації транспортного засобу не співпадає з базою Національних інформаційних систем.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами власника авто, автомобіль марки Fiat Doblo він купив з рук в Коломиї в серпні 2019 року. Автівку не переоформляв.

Правоохоронці припускають, що автомобіль може бути двійником або краденим з перебитими номерами кузова. Відповіді на питання оперативники отримають лише після проведення спеціальних експертиз. Транспорт вилучили та помістили на арештмайданчик, а свідоцтво направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Працівники поліції звертаються до усіх, хто планує купувати автомобілі, бути обережними.

Будь-яка купівля і продаж повинні супроводжуватися зняттям з обліку колишнього власника і постановкою на облік нового. Це дасть гарантію, що з авто все в порядку.

Аби вберегти себе від придбання транспортного засобу із перебитими номерами кузова чи двигуна, варто звернутись саме до сервісного центру МВС для оформлення договору купівлі-продажу та перереєстрації авто в присутності продавця та покупця.

Договір купівлі-продажу укладається безкоштовно при перереєстрації авто та заповнюється адміністратором в електронній формі.