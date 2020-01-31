Сто метрів на краденому авто проїхав житель Лановецького району

Про крадіжку автомобіля ВАЗ 2106 на лінію “102″ 30 січня після опівночі заявив мешканець села Білозірка. Потерпілий запідозрив свого швагра, який у день зникнення транспортного засобу прийшов в гості. Чоловіки розпивали спиртні напої, а за деякий час господар виявив відсутність легківки.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що до злочину дійсно причетний родич потерпілого. Після гостин він дочекався, коли господар вийде з кімнати і витягнув з кишені куртки ключі.

На чужому автомобілі чоловік вирішив доїхати додому. Транспорт стояв припаркований неподалік господарства. Проте від’їхати далеко не встиг, оскільки потрапив у ДТП, врізавшись у сусідську огорожу.

У скоєному чоловік зізнався. Тепер йому доведеться відповідати за статтею 289 частина 1 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом, а також згідно статті 130 КУпАП. Триває слідство.