З 1 січня 2020 року зміняться платіжні реквізити міграційної служби для відповідності стандартам IBAN

З 1️ січня 2️020 року ЗМІНЮЮТЬСЯ платіжні реквізити для оплати адміністративних послуг. Це пов’язано з тим, що Міграційна служба переходить на використання міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN).

Використання IBAN дозволить уніфікувати національні банківські стандарти із загальновизнаними світовими, зробити оформлення розрахункових документів більш простим і зручним, уникати помилок у реквізитах рахунків завдяки їхньому скороченню у розрахункових документах.

✅ Нові платіжні реквізити буде розміщено на інформаційних стендах у територіальних підрозділах ДМС.

✅ Крім того, відповідні зміни буде внесено у роботу електронного сервісу «Платіжні реквізити», що на офіційному сайті ДМС

❗️ВАЖЛИВО: оплата адміністративних послуг, здійснена на раніше діючі розрахункові рахунки ДМС після 29.12.2019 року, зараховуватися НЕ БУДЕ (у зв’язку з закриттям цих рахунків).

‼️ Якщо ж ви здійснили оплату адмінпослуг на старі рахунки до 29.12.2019 – це не вплине на надання послуги!

Більше читайте на офіційному сайті ДМС