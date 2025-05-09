У Тернополі продовжуються ремонтні роботи

У Тернополі активно тривають роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої інфраструктури. У різних мікрорайонах міста виконуються підготовчі та асфальтувальні роботи, влаштовуються елементи безбар’єрного простору, впорядковуються прибудинкові території та міжквартальні проїзди.

Сьогодні, 9 травня, на перехресті вулиць Миру та Дружби триває влаштування бордюрів у межах будівництва нової кільцевої розв’язки. Упродовж 8–10 травня на цій ділянці рух автотранспорту буде частково ускладнений. Тут також проводиться фрезерування старого асфальтобетонного покриття, встановлення бордюрного каменю та опор контактної мережі. За сприятливих погодних умов роботи виконуються у денний час із 09:00 до 21:00.

На проспектах Злуки та Степана Бандери сьогодні тривають підготовчі роботи до асфальтування, зокрема обробка дорожніх карт малою фрезою. Крім цього, тут уже виконується укладання нового асфальтобетонного покриття.

На вул. Галицькій розпочався поточний ремонт дорожнього покриття: проводиться розпушення щебеневого шару великою фрезою та профілювання автогрейдером. У зв’язку з цим, з 9 по 30 травня рух транспорту на відрізку від провулку Галицького до вулиці Енергетичної тимчасово перекритий.

Роботи тривають і на вулиці Євгена Коновальця, на ділянці між вулицями Іллі Рєпіна та Михайла Вербицького. Тут облаштовуються зелені зони та проводиться загальне впорядкування території.

У рамках створення безбар’єрного середовища ведеться ремонт тротуарів на вул. Сергія Короля, де здійснюється мощення фігурними елементами мощення. Також на бульв. Тараса Шевченка виконується встановлення бордюрів для покращення умов проїзду та пішохідного пересування.

Окрім магістральних вулиць, роботи проводяться і на прибудинкових територіях. У дворі за адресою просп. Степана Бандери, 82 виконується мощення міжквартального проїзду фігурними елементами мощення, а у дворі на вул. Мирона Тарнавського, 3 влаштовуються нові бордюри.