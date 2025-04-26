Бронювання простору Open Space Ternopil тепер доступне через застосунок «е-Тернопіль»

У Тернополі працює інноваційний центр співпраці, творчості та підприємницького розвитку – Open Space Ternopil. Кожен охочий може забронювати простір для роботи чи проведення заходів безпосередньо через мобільний застосунок «е-Тернопіль».​

Доступні локації для бронювання:

Конференц-зал: оснащений перегородками-трансформерами, вміщує до 200 осіб. Ідеально підходить для великих заходів, конференцій та семінарів.​

Шоурум та творчі студії: простір для презентацій, виставок та демонстраційних заходів.​

Коворкінг-центр: зона спільної роботи з можливістю оренди зручного робочого місця.​

Доступне обладнання: мультимедійні екрани​, акустичні системи​, система синхронного перекладу​, 3Д-принтери, термопрес, швейне обладнання, гравірувальний маркер та багато іншого.

Для кого підходить:

Підприємців та стартаперів​.

Громадських організацій​.

Студентів та викладачів​.

Організаторів тренінгів, семінарів та майстер-класів​.

Як забронювати?

Відкрийте застосунок «е-Тернопіль», на головній сторінці перейдіть до розділу «OPEN SPACE TERNOPIL», оберіть бажану локацію, дату, час та необхідне обладнання.​

Нагадуємо, детальніше ознайомитися з простором, послугами та подіями можна на офіційному сайті https://openspace.ternopilcity.gov.ua/