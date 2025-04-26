Бронювання простору Open Space Ternopil тепер доступне через застосунок «е-Тернопіль»

У Тернополі працює інноваційний центр співпраці, творчості та підприємницького розвитку – Open Space Ternopil. Кожен охочий може забронювати простір для роботи чи проведення заходів безпосередньо через мобільний застосунок «е-Тернопіль».
Доступні локації для бронювання:
- Конференц-зал: оснащений перегородками-трансформерами, вміщує до 200 осіб. Ідеально підходить для великих заходів, конференцій та семінарів.
- Шоурум та творчі студії: простір для презентацій, виставок та демонстраційних заходів.
- Коворкінг-центр: зона спільної роботи з можливістю оренди зручного робочого місця.
Доступне обладнання: мультимедійні екрани, акустичні системи, система синхронного перекладу, 3Д-принтери, термопрес, швейне обладнання, гравірувальний маркер та багато іншого.
Для кого підходить:
- Підприємців та стартаперів.
- Громадських організацій.
- Студентів та викладачів.
- Організаторів тренінгів, семінарів та майстер-класів.
Як забронювати?
Відкрийте застосунок «е-Тернопіль», на головній сторінці перейдіть до розділу «OPEN SPACE TERNOPIL», оберіть бажану локацію, дату, час та необхідне обладнання.
Нагадуємо, детальніше ознайомитися з простором, послугами та подіями можна на офіційному сайті https://openspace.ternopilcity.gov.ua/