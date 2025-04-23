У Тернополі тривають ремонтні роботи на дорогах та тротуарах

У Тернополі продовжуються ремонти дорожнього покриття з метою уникнення аварійних ситуацій та попередження утворень глибоких вибоїн.

Сьогодні, 23 квітня, працівники підрядних організацій проводять підготовку ремонтних карт (фреза мала) на вулицях Бродівській та Дениса Лукіяновича. Після чого на цих ділянках буде влаштовано асфальтобетонне покриття. На вулиці Євгена Коновальця (від вул. Іллі Рєпіна до вул. Михайла Вербицького) тривають роботи з влаштування бордюрів.

Ремонт триває і на пішохідних зонах: на ділянці від вул. Братів Бойчуків, 3 до вул. 15 Квітня, 3-А ведуться роботи з влаштування корита та піщано-щебеневої основи. Окрім того, у дворі за адресою просп. Степана Бандери, 82 встановлюють нові бордюри.

Просимо водіїв та пішоходів бути уважними на ділянках, де проводяться ремонтні роботи, та завчасно планувати маршрути пересування.