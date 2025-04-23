Оперативники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції затримали підозрюваного у пограбуванні

Фігурант неодноразово судимий за майнові злочини та нещодавно звільнився з в’язниці. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від продавчині мережевого магазину про те, що невідома особа викрала товар з торгового закладу.

Зі слів заявниці, вона помітила, як зловмисник заховав засоби гігієни й намагався пронести їх повз касу. Жінка намагалася його зупинити, проте він її відштовхнув і втік.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився раніше неодноразово судимий 40-річний житель Тернополя. Поліцейські затримали його відповідно до ст. 208 КПК України.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Також суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.

Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів.