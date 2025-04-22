Двоє людей загинуло, а дев’ятеро отримали тілесні ушкодження: поліцейські встановлюють причини п’яти автопригод

П’ять дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалися та загинули люди, трапилися на дорогах Тернополя та області впродовж 18-20 квітня. Причини нещасть з’ясовують працівники поліції.

18 квітня близько 11:40 в Хоросткові зіткнулося два автомобілі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Peugeot, кермувальник якого здійснював маневр повороту. У результаті удару тілесні ушкодження отримали водій та пасажир Peugeot.

Аварію з летальними наслідками неподалік села Великий Кунинець Кременецького району зареєстрували того ж вечора працівники Лановецького відділення поліції. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 44-річний водій вантажівки MAN TGA із напівпричепом не врахував дорожньої ситуації та на заокругленій ділянці дороги допустив з’їзд автомобіля у кювет. Кермувальник від отриманих травм помер на місці події.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 19 квітня о 13:50 біля села Теофіпілка Козівської територіальної громади. Водій Volkswagen-Touareg під час здійснення маневру обгону не впорався з керуванням та допустив зіткнення з Peugeot-Expert та Mercedes-Benz-Sprinter-414, які їхали в попутному напрямку. У результаті автотрощі тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали троє людей.

Одна людина загинула, а трьох бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні – наслідки аварії 20 квітня. У Тернополі о 10:20 водійка автомобіля Toyota Land Cruiser Prado, рухаючись вулицею Бережанська, не впоралася з керуванням, виїхала за межі дороги та врізалася у будівлю.

На момент аварії в салоні авто перебувало троє пасажирів, серед яких – й десятирічна дитина. Малолітню, водійку та інших двох потерпілих забрала швидка. Жінку 1955 року народження доправили в реанімаційне відділення, але її життя врятувати медикам не вдалося. Кермувальниця, попередньо твереза.

Під колеса автомобіля в селі Цигани Борщівської громади потрапила дитина. Про це на спецлінію поліції повідомили очевидці нещастя. Як стало відомо, водій Nissan Qashqai допустив наїзд на неповнолітнього пішохода. Хлопчика 2015 року народження госпіталізували.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даними фактами відкриті провадження відповідно до частини 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.