Тернополяни разом оновлюють міський простір в рамках двомісячника благоустрою

З 1 березня у Тернополі розпочався щорічний двомісячник благоустрою, мета якого – очищення міської території від сміття та наслідків зимового періоду. В рамках акції з 7 по 17 квітня у місті відбулися загальноміські толоки, до яких долучилися працівники міської ради, установ, підприємств, закладів освіти, громадські організації та жителі міста.

Зусилля були спрямовані на прибирання зелених зон на багатьох вулицях: Слівенській – Андрія Малишка, Володимира Винниченка – Степана Будного, проспек. Злуки – Павла Чубинського, Полковника Морозенка (поблизу шкіл №28 та №29), Пилипа Орлика – Юності, Леся Курбаса (біля будинку №6), бульварі Пантелеймона Куліша та в регіональному ландшафтному парку «Загребелля».

ТОВ «ЛМБУД» провело ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та впорядкувало території на вул. Михайла Вербицького, 15 Квітня, Богдана Лепкого, Петра Дорошенка, Транспортній, Деповській, Чумацькій та Пилипа Орлика.

До прибирання активно долучився Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, який взяв участь у очищенні пішохідної доріжки між вул. Захисників України та Богдана Лепкого, а також території біля трансформаторних підстанцій на вул. Патріарха Любомира Гузара.

ПП «Люкс» забезпечило очищення схилів поблизу будинків №1, 3, 5 на вул. Мирона Тарнавського.

Варто відзначити ініціативність голови ОСББ «Лепкого, 16», який не лише організував прибирання прибудинкової території, а й долучився до впорядкування прилеглої зеленої зони та облаштування місця біля пам’ятного знаку Богдану Лепкому.

Також тривали роботи на міських та сільських кладовищах громади.

Громадська організація «ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН» із залученням студентської молоді організувала прибирання території РЛП «Загребелля» з боку вул. Львівської.

ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» та ТМШРБП «Міськшляхрембуд» проводили збір та вивезення вуличного змету й відходів після прибирання.

Крім того, в рамках екологічної акції у місті висаджено 21 дерево на вул. Листопадовій та В’ячеслава Чорновола.