Міський голова Тернополя Сергій Надал провів особистий прийом громадян

03 квітня у приміщенні Тернопільської міської ради відбувся черговий прийом громадян міським головою Сергієм Надалом.

Під час прийому мешканці Тернопільської громади отримали роз’яснення на індивідуальні та колективні звернення. Громадяни звертались з різними питаннями, зокрема, щодо надання матеріальної допомоги на лікування, виділення коштів на видавництво збірки віршів військовослужбовців та інших актуальних проблем.

За результатами обговорень, порушені питання міський голова взяв на особистий контроль, а керівники структурних підрозділів отримали відповідні доручення.

До слова, громадяни можуть записатись на особистий прийом до міського голови або заступників за телефоном 067 447 35 99 або звернувшись за адресою м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (І поверх, відділ звернень).