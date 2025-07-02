Застосунок «е-Тернопіль» увійшов до шортлиста премії Mobile-First Award 2025

Застосунок «е-Тернопіль» номінований у одній із номінацій премій Mobile-First Award 2025 – першу в Україні нагороду, яка відзначає найкращі мобільні застосунки, створені українськими командами. Премія охоплює 11 ключових номінацій, серед яких: FinTech, e-commerce, UX/UI дизайн, Smart City, освіта, AI та інші.

«е-Тернопіль» пройшов у шортлист у номінації «Найкраще рішення для міського життя та Smart City». Відкрите голосування вже триває. Підтримати застосунок «е-Тернопіль» можна на сайті премії: https://www.mobileappvision. com/mobile-first-award-2025.

Результати голосування оголосять 17 липня у Києві на конференції Mobile App Vision 2025.