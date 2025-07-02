Причину пожежі в Тернополі встановлять слідчі поліції та експерти ДСНС

Про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Вишневецького 2 липня близько 10.30 повідомила сусідка. Жінка заявила, що з квартири на 10 поверсі йде дим. У приміщенні може перебувати неповнолітня дитина.

На місце події прибули представники слідчо-оперативної групи Тернопільського райуправління поліції, пожежники та бригада екстреної медичної допомоги.

Рятувальники вибили двері та врятували із задимленої квартири 15-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. Причину займання встановлять експерти.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.