Від 1 липня функції з призначення державних допомог передаються Пенсійному фонду

З 1 липня 2025 року в Тернополі змінюється механізм призначення та виплати державних соціальних допомог. Відповідно до рішень Уряду, ці функції передаються від управління соціальної політики Тернопільської міської ради до Пенсійного фонду України.

Відтепер усі звернення щодо призначення державних допомог розглядатиме Пенсійний фонд. Подати документи можна:

безпосередньо до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Лисенка, 1);

або через управління соціальної політики ТМР (м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8), яке продовжить виконувати функції фронт-офісу та прийматиме документи для подальшої передачі до ПФУ.

Зміни впроваджуються з метою покращення якості обслуговування громадян і підвищення ефективності у наданні соціальної підтримки.