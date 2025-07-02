Ще 38 захисників з Тернополя отримають грошову допомогу на придбання спорядження

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги ще 38 військовослужбовцям. Кожен із них отримає по 10 000 грн для придбання необхідного спорядження та технічних засобів. Загальна сума допомоги становить 380 000 грн.

Ця ініціатива є частиною постійної підтримки, яку Тернопільська громада надає своїм захисникам. З початку 2025 року таку підтримку вже отримали 2286 військовослужбовців Тернопільської громади. У 2024 році фінансова допомога була надана 3198 захисникам.

Подати документи на отримання допомоги можна у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

За додатковою інформацією та у разі виникнення питань звертайтесь у відділ по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (067)395-88-62.