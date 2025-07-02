Тернопільська міська рада оголосила закупівлі ще п’яти квадрокоптерів DJI Mavic для військових

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати українських військових, реагуючи на звернення командирів військових частин та забезпечуючи армію необхідною технікою для виконання бойових завдань.

Днями розпочато закупівлі квадрокоптерів, а саме:

двох квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на загальну суму 513 200 грн;

трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3 або еквіваленту на загальну вартість 254 100 грн.

Ці дрони є важливим інструментом для розвідки, коригування вогню та виконання інших бойових завдань, що значно посилює можливості наших військових. Закупівля цих квадрокоптерів є черговим кроком у послідовній підтримці Збройних Сил України з боку Тернопільської громади.

Ознайомитися з переліком переданої допомоги від Тернопільської міської ради можна на сайті міської ради за посиланням.