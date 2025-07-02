У Тернополі ще 27 сімей, постраждалих від ракетної атаки, отримають одноразову грошову допомогу

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про надання одноразової грошової допомоги 27 мешканцям, чиї квартири були пошкоджені внаслідок ракетного удару 25 травня 2025 року.

Це рішення спрямоване на посилення соціального захисту жителів громади, які постраждали від дій російської федерації.

Фінансова підтримка буде надана за рахунок коштів резервного фонду бюджету. Загальна сума допомоги – 485 тисяч гривень.

Нагадаємо, що раніше 62 жителям громади, житло яких було пошкоджене внаслідок ракетної атаки російської федерації 25 травня, було виділено фінансову підтримку на загальну суму 1 100 000 грн.