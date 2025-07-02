Шахраї через месенджер видурили в жителя Тернопільщини понад 50 тисяч гривень

34-річний житель Тернопільського району став жертвою шахрайства, повіривши у швидкий та легкий заробіток, який йому запропонували через один із месенджерів.

Чоловік натрапив на оголошення з пропозицією отримувати великі доходи, не витрачаючи багато зусиль та часу. Зацікавившись, він зв’язався з менеджером, який пояснив суть: необхідно переказувати кошти на рахунки, а згодом повертати їх з великими відсотками. Заявник погодився. І дійсно отримав свої бонуси. Це додало йому азарту. У шахраїв була інша ціль – видурити якомога більше грошей у потерпілого. Коли останній на рахунки скинув понад 50 тисяч гривень зв’язок із менеджером обірвався.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи, причетної до злочину.

Працівники поліції нагадують: жодний реальний роботодавець не вимагає попередньої оплати за виконання завдань; пропозиції «легких грошей» зазвичай є наживкою шахраїв; ніколи не перераховуйте власні кошти незнайомцям чи «роботодавцям»; будьте обачними в інтернеті та не дайте себе ошукати.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.