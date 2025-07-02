Оперативники встановили особу зловмисниці, причетної до крадіжки мобільного та грошей

Сума завданих збитків – майже п’ять тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жительки обласного центру про те, що Привокзальній площі невідомі особи викрали з її сумки мобільний та гроші. Потерпіла повідомила, що на деякий час відволіклася і залишила без нагляду власне майно ,а цим хтось скористався.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до майнового злочину. Нею виявився раніше судима 49-річна тернополянка. Викрадені гроші та кошти, вилучені в ломбарді за продаж чужого телефона, зловмисниця витратила на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.