Сергій Надал провів черговий особистий прийом громадян у Тернополі

26 червня міський голова Тернополя Сергій Надал провів черговий особистий прийом громадян. Мешканці громади мали змогу особисто звернутися до очільника міста зі своїми проблемами, пропозиціями та проханнями.

Під час прийому громадяни порушували різноманітні питання, серед яких: надання матеріальної допомоги, пільг на оплату комунальних послуг, ремонту прибудинкової території, організації вечора пам’яті загиблого захисника тощо.

За результатами зустрічі Сергій Надал взяв порушені питання на особистий контроль. Керівники відповідних структурних підрозділів отримали доручення щодо їх оперативного вирішення.

До слова, громадяни можуть записатись на особистий прийом до міського голови або заступників за телефоном 0 067 447 2960, 067 447 35 99 або звернувшись за адресою м.Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (І поверх, відділ звернень).