Під виглядом водіїв міжнародних перевезень переправляв за кордон військовозобов’язаних: на Тернопільщині судитимуть підприємця-перевізника

Слідчі поліції Тернопільщини завершили досудове розслідування щодо організатора незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Незаконну діяльність підприємця викрили працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У ході слідства було встановлено, що 42-річний житель Тернополя допомагав виїжджати за кордон переважно своїм знайомим, аби бути впевненим, що домовленість залишиться в таємниці. Він оформлював їх як водіїв міжнародних рейсів і за грошову винагороду вносив дані до відповідної інформаційної бази. Щойно особа перетинала кордон — її фіктивно звільняли.

За цією схемою з України незаконно виїхали четверо чоловіків, які підлягали призову на військову службу під час мобілізації.

На підставі зібраних доказів підприємцю-перевізнику повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). За вчинене обвинуваченому загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.