Звільнився керівник управління служби у справах захисту дітей на Тернопільщині

Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

“Тернопільська обласна військова адміністрація запрошує в команду керівника Служби у справах дітей. Основне завдання: перезавантаження системи роботи служби та забезпечення підтримки дітей, захист їх прав та інтересів на всіх напрямках. Запрошуємо активних, відповідальних, мотивованих, ініціативних людей з державницькою позицією. Працюємо разом, щоб кожна дитина отримала необхідну турботу, допомогу, захист та підтримку! Резюме просимо надсилати на ел. адреса: oda@te.gov.ua”, – йдеться у дописі ТОВА.

Попередній керівник пішов з посади, найімовірніше після гучних скандалів щодо незадовільної роботи служби на теренах краю.

Управління очолював – Дрозд Ростислав Омелянович.

Джерело: Тернополяни